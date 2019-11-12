حجب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، حساب جواد نصر الله، نجل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية.

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وكتب على الصفحة المغلقة، إن "تويتر" يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع، التي شرحها "تويتر" عبر رابط منفصل، ومن بينها: العنف، الإرهاب، التطرف العنيف، الاستغلال الجنسي للأطفال، الاعتداء، التحرش، التحريض على الكراهية، الانتحار، إيذاء النفس، الوسائط الحساسة، الرسوم العنيفة، خدمات غير قانونية وغيرها من المحظورات المرتبطة بالخصوصية.

وتأتي خطوة "تويتر" بعد عام على إدراج وزارة الخزانة الأمريكية جواد حسن نصر الله، على قائمة الإرهاب، في أكتوبر 2018.

واعتبرت الولايات المتحدة حينها، جواد نصر الله، "مسؤولا عن هجمات إرهابية في إسرائيل والضفة الغربية"، واتهمته بتجنيد فلسطينيين من أجل شن هجمات على إسرائيل.

المصدر: RT