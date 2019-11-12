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بالفيديو والصور.. تشييع أبو العطا في غزة

أخبار العالم العربي

بالفيديو والصور.. تشييع أبو العطا في غزة
RT
جنازة بهاء أبو العطا- غزة
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أفاد مراسل RT في غزة بانطلاق جنازة بهاء أبو العطا، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي اغتالته إسرائيل صباحا في القطاع.

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الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا
الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا

وسار المشيعون بجثمان أبو العطا من مجمع الشفاء الطبي إلى منزله في حي الشجاعية شرق غزة.

بالفيديو والصور.. تشييع أبو العطا في غزة
RT

بالفيديو والصور.. تشييع أبو العطا في غزة
RT

بالفيديو والصور.. تشييع أبو العطا في غزة
RT

ومن المقرر أن يصلى على جثمان أبو العطا في مسجد العمري ظهر اليوم الثلاثاء، قبل أن يوارى الثرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أعطى الموافقة شخصيا على عملية الاغتيال.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الـ 9.10 من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

واعترف الجيش بأن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض نحو 20 صاروخا فقط من أصل 50.

المصدر: RT

 

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