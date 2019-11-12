قبّة إسرائيل تعترض 20 وتفوّت 30 صاروخا من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الـ9.10 من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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واعترف الجيش الإسرائيلي بأن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض نحو 20 صاروخا فقط من أصل 50.

منذ ساعات الصباح وحتى الساعة ٠٩:١٠ ص تم رصد اطلاق نحو ٥٠ قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تمكنت منظومة #القبة_الحديدية من اعتراض نحو ٢٠ منها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2019

وأظهرت الصور الواردة من إسرائيل، سقوط عدد من الصواريخ وسط الشارع متسببة بأضرار مادية، من دون الإفادة حتى الساعة عن أي خسائر بشرية.

RT

RT

RT

ودوت صفارات الإنذار على مسافة 60 كيلومترا عن قطاع غزة، وفي ريشون لتسيون قرب تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن إطلاق الصواريخ ومحاولات قبة إسرائيل الحديدية التصدي لها.

وكانت إسرائيل أعلنت تشديد إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.

وأفادت مراسلة RT، بأن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستعقد اجتماعا لبحث آخر التطورات الأمنية.

المصدر: RT