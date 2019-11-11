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مصرع شاب مصري عقب سقوطه من القطار

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مصرع شاب مصري عقب سقوطه من القطار
AFP KHALED DESOUKI
حوادث القطارات في مصر - أرشيف
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توفي شاب مصري، عقب سقوطه من قطار كفر الزيات طنطا بمحافظة الغربية، في وقت أكد شهود عيان، أن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بينه وبين المحصل.

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وأشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن الشاب أصيب بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، نقل إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وهو في حالة حرجة، إلا أنه توفي فور وصوله للمستشفى.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا بوصول شاب يدعى أحمد مبروك عبد الرحمن لمستشفى المنشاوي، وأنه توفي فور وصوله. 

وفي حيثيات الحادث، وحسبما جاء في التحقيق، أنه "وعند استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده المحصل، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من المدينة".

وفتحت النيابة العامة في المدينة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: اليوم السابع

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