برلين تؤكد أن أنقرة سترحل "دواعش" بينهم نساء وأطفال إلى ألمانيا

قالت الحكومة الألمانية، اليوم، إن السلطات التركية، أكدت لها عزمها على ترحيل مواطنين ألمان يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، بينهم نساء وأطفال، إلى بلدهم الأصلي.

وذكر متحدث باسم الخارجیة الألمانیة، في مؤتمر صحفي في برلین، أن عملیة الترحیل تشمل، 3 رجال و5 نساء وطفلين.

وأضاف، أن المعلومات المتوفرة تشیر إلى أن المرأتین كانتا في سوریا، ولا تتوفر أية معلومات أخرى عن الباقين. وقال: "لا يمكننا منع دخولهم لأنهم يحملون الجنسية الألمانية".

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من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، الاثنين، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى خارج الحدود التركية.

وأوضح جاتاكلي في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن بلاده رحلت صباح اليوم إرهابيا أمريكيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل. وأضاف أن السلطات التركية، تعتزم ترحيل اثنين آخرين، ألماني ودنماركي، خلال الساعات القادمة، ليصل إجمالي المرحلين إلى ثلاثة إرهابيين.

#تركيا تشرع في ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم

أوضح جاتاكلي في تصريح للأناضول، أن سلطات بلاده رحلت صباح اليوم إرهابيا أمريكيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل.



https://t.co/tphSXUQyFl — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 11 ноября 2019 г.

وأشار إلى انتهاء إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، وأنه سيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر الجاري.

ولفت جاتاكلي إلى وجود 11 مواطنا فرنسيا، واثنين يحملان الجنسية الإيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل المتخذة بحقهم.

وأكد متحدث الداخلية التركية، أن بلاده عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سوريا، إلى بلدانهم.

المصدر: وكالات