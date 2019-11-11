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قتلى وجرحى بتفجيرات في السوق العام بالقامشلي شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في سوريا بوقوع 6 قتلى و26 جريحا إثر انفجارين بسيارتين مفخختين أمام فندق "السفراء" وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وقال المراسل إن من بين مرتادي الفندق صحفيين أجانب، بالإضافة إلى المواطنين السوريين، مؤكدا وقوع أضرار مادية جسيمة في المكان.

وكشفت الفيديوهات الواردة من مكان الحادث عن وجود جرحى، لم يعلم عددهم.

المصدر: RT

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