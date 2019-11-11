الأردن يتعهد باحترام حقوق الملكية في الباقورة

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية الأردنية، أن عمان ستحترم الملكية الخاصة في الباقورة، وأنه "لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين باتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية".

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وأوضح المصدر، وفق وكالة الأنباء الأردنية أنه "في ما يتعلق بالباقورة، اعترفت اتفاقية السلام بملكية خاصة لـ820 دونما، والأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته الحصول على تأشيرة من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية، أما بالنسبة لأراضي الغمر البالغة 4235 دونما، فهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية، ومنحت الاتفاقية لإسرائيل حق الانتفاع منها والذي انتهى اليوم بانتهاء العمل بالملحقين".

ولفت إلى أن "المملكة ستسمح لإسرائيل بحصاد ما كان قد زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، حسب القانون الأردني ووفقه، إذ ستمنح تأشيرات للمزارعين للدخول للمنطقة ومن دون أي من الاستثناءات التي كانت ممنوحة وفق الملحق... هذا سيكون لمرة واحدة فقط، لحين حصاد الخضار فقط".

يشار إلى أن الأردن وافق على تأجير هذه الأراضي لمزارعين إسرائيليين بموجب اتفاقية السلام لعام 1994 بعد أن كانت تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عاما.

وينص عقد الاستئجار على أنه في حال قرر أي طرف عدم تجديد عقد الإيجار، فعليه إبلاغ الطرف الثاني قبل سنة من انتهاء المدة القانونية للعقد، وهذا ما فعله الأردن.

وتعد أراضي الباقورة من أخصب وأجود البقاع وهي ثروة وطنية كبيرة نظرا لجودتها وخصوبتها ومناخها وتوفر المياه فيها، لإنتاج أجود أنواع المنتوجات الزراعية والثروة السمكية، كما أنها منطقة سياحية جاذبة وسيكون لها شأن وعائد كبير في الجانب الاقتصادي على الأردن.

المصدر: بترا