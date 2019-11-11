 
مباشر

هجوم على ارتكاز أمني في مصر

أخبار العالم العربي

هجوم على ارتكاز أمني في مصر
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mp6z

أفاد مراسلنا في مصر، الاثنين، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ، في محافظة القليوبية، شمال العاصمة المصرية.

وذكر المراسل أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، مشيرا إلى معلومات أولية تتحدث عن سقوط 3 قتلى في صفوف رجال الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية محلية بأن الأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط المنطقة في محاولة لإلقاء القبض على الجناة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

هجوم على ارتكاز أمني في مصر
اليوم السابع

هجوم على ارتكاز أمني في مصر
اليوم السابع

هجوم على ارتكاز أمني في مصر
اليوم السابع

المصدر: RT

ناصر حاتم- القاهرة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مغطاة بالكريستال.. جوارب مايكل جاكسون للبيع في مزاد