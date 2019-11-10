قال رئيس هيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية نصر الحريري، إن الوصول لحل سياسي شامل لأزمة سوريا، منوط برغبة الأطراف في هذا البلد، و"على رأسها النظام، والدعم الدولي".

وأعرب الحريري في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن تفاؤله بنتائج الجولة الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف، واصفا إياها بـ"المعقولة".

وقال إن هذه المباحثات تمثل بداية جديدة بين الأطراف السورية، و"يتحتم علينا أن نكون متفائلين".

وشدد الحريري على أهمية اجتماعات اللجنة، ووصفها بالمصيرية، مؤكدا عدم السماح لأي جهة أو دولة بالتدخل في عملها.

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من جانبه، اعتبر الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أن اجتماعات الجولة الأولى كانت إيجابية، وأنه "ما زال هناك الكثير من الأمور التي ينبغي مناقشتها".

وأضاف أنه كبداية، كان هناك حسن نية ومقاربة إيجابية وأكد أن الأعضاء الآخرين في اللجنة، (من خارج المعارضة)، تصرفوا بإيجابية بشكل عام في الجولة الأولى.

المصدر: الأناضول