أكد المتحدث باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن والمبعوث الأمریكي الخاص لسوریا جیمس جیفري ضرورة أن يكلل عمل لجنة دستور سوريا بنتیجة وتنظیم انتخابات نزیھة وحرة وعادلة حسب القرار 2254.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركیة للأنباء، أن ذلك التأكيد جاء خلال اجتماع عقده الجانبان بمدینة اسطنبول تناولا خلاله بشكل "موسع" قضایا "المنطقة الآمنة" في سوریا، وتطورات الأوضاع في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوریا.

وأضافت أن قالن وجیفري ناقشا كذلك التقدم الذي تم تحقيقه في مسار الحل السیاسي للأزمة السوریة وأعمال اللجنة الدستوریة.

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كما تم خلال اللقاء، بحسب المصدر نفسه، التأكید على ضرورة تعزیز التعاون في ضوء التفاھم الذي تم التوصل إلیه بین تركیا والولایات المتحدة في 17 أكتوبر الماضي بشأن "المنطقة الآمنة" في سوریا. وأوضحت الوكالة أن الجانبین بحثا خلال الاجتماع كذلك التحضیرات الجاریة لزیارة من المقرر أن یقوم بھا الرئیس التركي رجب طیب أردوغان للولایات المتحدة في 13 نوفمبر الحالي.

وكان جیفري قد التقى وزیر الدفاع التركي خلوصي أكار، في إطار مباحثات أجراھا بالعاصمة أنقرة أمس الجمعة.

المصدر: وكالة الأناضول