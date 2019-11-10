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هيئة حقوقية سعودية توصي بمنع الزواج قبل الـ18

مجتمع

هيئة حقوقية سعودية توصي بمنع الزواج قبل الـ18
RT
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أوصت هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم الأحد، بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاما، ويمنع ما دونه.

وقالت هيئة حقوق الإنسان، وهي مؤسسة حكومية في المملكة أنشئت عام 2005 إنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمل والدَيْ من هو دون الـ"18" أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.

ويعد العمر ما دون الـ18 مرحلة طفولة، وفقا لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي أصبحت السعودية طرفا فيها.

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وأضافت الهيئة: "سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان".

وأوضحت أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين، حتى لا يشكل الزواج خطرا عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.

المصدر: هيئة حقوق الإنسان السعودية

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