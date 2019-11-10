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عشرات المصابين في مواجهات القدس الشرقية

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عشرات المصابين في مواجهات القدس الشرقية
Reuters Mussa Qawasma
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن العشرات من أهالي بلدة العيسوية التابعة للقدس الشرقية، أصيبوا مساء أمس السبت خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه بلدتهم.

وأكدت وكالة "معا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة مساء باستخدام القنابل الصوتية والغاز، مشيرة إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق وبالرصاص المطاطي ورضوض مختلفة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين على الأقل في البلدة بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

من جانبها، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية انتهكت اتفاقا تم التوصل إليه مع إدارة المدارس المحلية نص على عدم تسيير الدوريات في محيطها لدى دخول وخروج التلاميذ، مشيرة إلى أن رسائل إلكترونية اطلعت عليها تفند ادعاءات الشرطة التي تنفي وجود مثل هذا الاتفاق.

وسبق أن أعلنت مدارس العيسوية إضرابا عاما في الثاني من نوفمبر الجاري إثر اعتقال أحد التلاميذ، بعد أشهر من المداهمات واسعة النطاق في البلدة.

المصدر: معا + هآرتس

 

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