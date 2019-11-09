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العاهل المغربي يعفو عن 300 شخص بمناسبة المولد النبوي

أخبار العالم العربي

العاهل المغربي يعفو عن 300 شخص بمناسبة المولد النبوي
AFP FADEL SENNA
العاهل المغربي محمد السادس
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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبمناسبة المولد النبوي الشريف، عفوا عن 300 شخص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، محكوم عليهم من قبل محاكم المملكة.

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وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "المستفيدين من العفو الملكي والموجودين في حالة اعتقال عددهم 109 سجناء، وقد استفادوا كلهم من تخفيض عقوبة الحبس أو السجن".

وأضافت المصادر، أن "المستفيدين الموجودين في حالة سراح، والبالغ عددهم 191 شخصا، فقد استفاد 36 من العفو عنهم من عقوبة الحبس أو ما تبقى منها".

وتابعت، "وشمل القرار أيضا، العفو من الحبس مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، وكذلك العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 3 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 142 شخصا".

المصدر: هسبريس

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