الكويت تسحب البعثة الدبلوماسية من قنصليتها في البصرة
أكد مصدر دبلوماسي كويتي، اليوم، سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية من القنصلية الكويتية في البصرة، نظرا لتطورات الأوضاع في المحافظة العراقية المحاذية للكويت.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، على موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله، إن القنصل وأعضاء القنصلية سيصلون إلى منفذ العبدلي اليوم.
سحب أعضاء البعثة الديبلوماسية في #القنصلية_الكويتية بـ #البصرة نظرا لتدهور الأوضاع— الراي (@AlraiMediaGroup) 9 ноября 2019 г.
• القنصل وأعضاء القنصلية سيصلون إلى #منفذ_العبدلي عند الساعة 3 من ظهر اليوم https://t.co/CPTYnl7b2qpic.twitter.com/xfKwHwtHbb
ووقعت صدامات مساء أمس الجمعة بين المحتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة، في استمرار لمشهد العنف المرافق للاحتجاجات العراقية في يومها السادس عشر.
وقالت وسائل إعلام الأسبوع الماضي، إن المتظاهرين العراقيين، أغلقوا معبر سفوان البري مع الكويت.
المصدر: وكالات