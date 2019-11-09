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الكويت تسحب البعثة الدبلوماسية من قنصليتها في البصرة

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الكويت تسحب البعثة الدبلوماسية من قنصليتها في البصرة
Reuters
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أكد مصدر دبلوماسي كويتي، اليوم، سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية من القنصلية الكويتية في البصرة، نظرا لتطورات الأوضاع في المحافظة العراقية المحاذية للكويت.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، على موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله، إن القنصل وأعضاء القنصلية سيصلون إلى منفذ العبدلي اليوم.

ووقعت صدامات مساء أمس الجمعة بين المحتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة، في استمرار لمشهد العنف المرافق للاحتجاجات العراقية في يومها السادس عشر.

وقالت وسائل إعلام الأسبوع الماضي، إن المتظاهرين العراقيين، أغلقوا معبر سفوان البري مع الكويت.

المصدر: وكالات

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