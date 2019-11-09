صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد

أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية، اليوم السبت، بأن صدامات اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين بين جسري السنك والجمهورية.

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وقال، إن "الصدامات تدور في المنطقة الرابطة بين جسري الجمهورية والسنك القريبين من ساحتي التحرير والخلاني"، مبينا أن "عمليات كر وفر تحدث في أغلب الأوقات بين الطرفين".

وأضاف أن "القوات الأمنية ما زالت تطلق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين".

ووصف رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في وقت سابق، المظاهرات بأنها من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات، مشيرا إلى أن خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، تطالب بتوفير فرص عمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

المصدر: RT