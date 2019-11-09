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حماس تنتقد حكما بسجن ناشط مغربي رافض للتطبيع مع إسرائيل وتشيد بمواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد

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حماس تنتقد حكما بسجن ناشط مغربي رافض للتطبيع مع إسرائيل وتشيد بمواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد
Reuters Thomson Reuters
موسى أبو مرزوق وعزام الأحمد - أرشيف
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انتقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الحكم بسجن أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لمحاولته منع مشاركة شركة تمور إسرائيلية في معرض زراعي.

وحذر أبو مرزوق، من أن تصبح مناهضة التطبيع جريمة "يلاحق بسببها المناضلون"، مشيدا باعتبار الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد التطبيع مع إسرائيل خيانة.

وكتب على "تويتر": "التطبيع خيانة أسعدنا بها الرئيس قيس سعيد، وأحزننا الحكم بسجن الدكتور أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لمحاولته منع شركة تمور إسرائيلية من المشاركة في معرض زراعي في ارفود المغربية".

وتابع أبو مرزوق: "المصيبة أن تصبح مناهضة التطبيع جريمة يلاحق بسببها المناضلون بدلا من ملاحقة المطبعين".


المصدر: دنيا الوطن

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