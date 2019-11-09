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شكري يرد على تصريح "مضحك" لأردوغان بحق مصر

أخبار العالم العربي

شكري يرد على تصريح
Reuters Mohamed Abd El Ghany
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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رد وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة إعلامية على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "تركيا لم تتعرض للانهيار مثل مصر"، معتبرا هذا التصريح "مضحكا".

واعتبر شكري أن ما ينفي كلام أردوغان، هو كل ما ينجز في مصر من مشاريع وكل التقارير التي تصدر عن الدوائر الدولية الاقتصادية والسياسية وكل ما تشهده العين من إنجازات وافتتاحات متكررة لمشاريع قومية ومؤشرات الاقتصاد المصري وانخفاض البطالة بـ8% ومعدل النمو الاقتصادي بـ5.8%"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري وتعزيزه أمام الدولار الأمريكي، وقال: "مش عارف الكلام ده كيف يستقيم أو حد يلقي له أي بال".

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وسبق لأردوغان واعتبر أن تركيا في وجه محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، تصدت للتحديات الخارجية بطريقة تختلف عما حدث في بلدان مثل مصر وسوريا وليبيا.

المصدر: وكالات

 

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