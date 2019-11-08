رويترز: سقوط 17 صاروخا بالقرب من قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر أمني عراقي، أن قاعدة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في منطقة القيارة بالموصل استهدفت بـ17 صاروخا، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية اطلاق الصواريخ باتجاه القاعدة.

من جهتها، أشارت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، إلى أن "القوات الأمنية في المحافظة تجري عملية بحث وتفتيش بهدف إلقاء القبض على المجموعة التي أطلقت الصواريخ باتجاه القاعدة".

وقاعدة "القيارة" الجوية هي إحدى أهم المعسكرات في العراق، حيث استخدمتها القوات الأمريكية بعد عام 2003.

ومع سيطرة "داعش" على مناطق واسعة في العراق 2014، اتخذ من معسكر القيارة قاعدة وسجنا له، قبل أن تستعيدها القوات العراقية في يوليو عام 2016.

وجرى تحويل القاعدة إلى مركز عمليات تحرير الموصل، وفي نهاية عام 2016، أرسل 560 عسكريا أمريكيا إلى القاعدة لدعم القوات العراقية في معركة تحرير الموصل.

المصدر: رويترز + وكالات