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تونس تنقذ 74 مهاجرا غير شرعي في المتوسط

أخبار العالم العربي

تونس تنقذ 74 مهاجرا غير شرعي في المتوسط
Reuters
مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين - أرشيف
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تمكنت سفن خفر السواحل التونسية، من إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي من الغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط، قبالة شواطئ محافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، إن عناصرها تمكنوا من إنقاذ المهاجرين من الغرق، بعد تلقيها معلومات بتعطل قارب يحمل مجموعة من المهاجرين، على بعد حوالي 66 كيلومترا وسط البحر شمال المحافظة.

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وأشارت الوزارة، إلى أن المهاجرين، كانوا في طريقهم إلى السواحل الايطالية، بهدف التسلل بعد ذلك إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي الغنية.

وأكدت الوزارة، أن السلطات التونسية اتخذت الإجراءات القانونية بشأنهم.

المصدر: وكالات

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