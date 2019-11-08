اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن زعماء البلاد يبدون وكأنهم "على كوكب آخر من دون مؤشر على تشكيل حكومة جديدة، رغم معاناة البلاد من أزمة اقتصادية".

وحذر جعجع من "اندلاع اضطرابات اجتماعية إذا حدث نقص في السلع الأساسية"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكد أن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة مستقلة من الأحزاب، كما يطالب المحتجون الذين يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة".

وأشار إلى "عدم ظهور نتيجة لمحادثات تشكيل حكومة جديدة"، قائلا إن "السياسيين يتصرفون كما لو أن شيئا لم يتغير منذ أن عمت الاحتجاجات لبنان في 17 أكتوبر".

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وأضاف: "نسمع كل ساعة بأزمة على الأبواب، إن كانت أزمة محروقات أو طحين أو أدوية، يعني كل شيء ينهار، والمسؤولون على كوكب آخر يأخذون كل وقتهم، في حين أن الوضع المالي للبلاد أصبح دقيقا جدا جدا".

واتهم جعجع "حزب الله بمحاولة تشكيل حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، بما في ذلك الإصرار على أن تشمل حليفه المسيحي جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية".

وذكر جعجع أنه إذا تمكن الحريري من تشكيل حكومة مستقلة فإن حزب القوات اللبنانية سيدعمه رئيسا لها، مضيفا أن تشكيل حكومة محايدة مؤلفة من متخصصين هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

غير أنه أشار إلى عدم حدوث تقدم حتى الآن. وقال "الأهم من هيك يتبين لي بأن المعنيين بالأمر يتصرفون وكأنه لم يحدث بعد شيء في لبنان".

المصدر: رويترز