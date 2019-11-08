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منحوتة على شجرة تثير ضجة في دمشق

أخبار العالم العربي

منحوتة على شجرة تثير ضجة في دمشق
Reuters
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أثارت منحوتة نفذها طلاب من كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق ضجة في الشارع السوري.

وذكرت شبكة ET Syria أنه ضمن مهرجان تحت سماء دمشق، نحت طلاب من كلية الفنون الجميلة رسما للآلهة عشتار، على شجرة مقابلة للباب القديم بجامعة دمشق في الشارع الخلفي للمتحف الوطني بوسط العاصمة السورية.

وتابعت الشبكة: "الصورة قوبلت بسخط من بعض صفحات مواقع التواصل التي هاجمت الفكرة واعتبرتها ترويجا للفجور والرذيلة".

المصدر: مواقع سورية

 

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