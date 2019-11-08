أقدم مواطن أردني على الاعتداء بشكل بشع على زوجته، حيث اقتلع عينيها نتيجة شجار وقع بينهما أثناء تواجدهما بمنزلهما في مدينة جرش شمال البلاد.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أمنية قولها إن الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا، اليوم الجمعة، بخصوص الواقعة وتحركت إلى منزل الزوجين وألقت القبض على الرجل.

وأكدت المصادر أن خلافات اندلعت بين الرجل وزوجته دفعته إلى ارتكاب فعلته.

وأضافت أن الزوجة الضحية نقلت إلى المستشفى لإجراء عملية عاجلة لها.

المصدر: مواقع إخبارية أردنية