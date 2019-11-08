أول تعليق سعودي على اتهام موظفين في "تويتر" بالتجسس لصالح الرياض

علّق مسؤول سعودي بارز على اتهام وزارة العدل الأمريكية موظفين سابقين اثنين في شركة "تويتر" بالتجسس لصالح السعودية.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المسؤول السعودي الذي تحدث للصحفيين في واشنطن شريطة عدم الكشف عن اسمه، قال إن الحكومة السعودية تنتظر من جميع مواطنيها الالتزام الكامل بقوانين الدول التي يقيمون فيها.

كما أشار إلى متانة العلاقات بين السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن لديهما أهدافا مشتركة في منطقة الخليج.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك في وقت أدرج فيه مكتب التحقيقات الفدرالي FBI الموظفين السابقين في "تويتر" السعوديين علي الزبارة وأحمد المطيري على قائمة المطلوبين، متهما إياهما بالعمالة لصالح حكومة الرياض والتجسس على حسابات معارضين سعوديين في موقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "بلومبرغ"