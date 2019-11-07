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نائب في البرلمان الأردني: من ليس على "تويتر" لن يصبح وزيرا

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نائب في البرلمان الأردني: من ليس على
Reuters MUHAMMAD HAMED
البرلمان الأردني - أرشيف
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اعتبر النائب الأردني مصلح الطراونة، أن من ليس له حساب على موقع "تويتر"، "لن يكون وزيرا في حكومة النهضة"، وذلك تعقيبا على التعديل الحكومي الأخير.

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وتابع الطراونة، في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، "تحد أتمنى أن أفشل فيه".

واستطرد النائب الأردني: "الثقة يا دولة الرئيس في الأطراف وليست على تويتر".

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، قد أعلن بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أن التعديل الوزاري الحاصل يأتي ضمن خطة إصلاحات أطلقتها الحكومة مؤخرا وبدأت تؤتي ثمارها.

ويعد التعديل الحاصل، الرابع من نوعه على الحكومة برئاسة الرزاز، إذ شمل 11 حقيبة وزارية واستثنى الحقائب السيادية.

المصدر: فيسبوك الطراونة

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