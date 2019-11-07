سوريا تسلم الصليب الأحمر الإيطالي طفلا من محتجزي مخيم الهول

سلمت سوريا للصليب الأحمر الإيطالي طفلا إيطاليا من أصل ألباني، كان محتجزا في مخيم الهول للنازحين الواقع في محافظة الحسكة بشمال شرقي البلاد.

وتم تسليم الطفل خلال اجتماع بين نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الإيطالي فرانشيسكو روكا بحضور رئيس الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي.

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وأكد المقداد أن سوريا "تهتم بمعالجة الحالات الإنسانية انطلاقا من التزامها الحقيقي بمبادئ القانون الإنساني الدولي على عكس بعض الدول الغربية التي تدعي احترامها لهذا القانون، بينما هي تتنصل من الالتزامات التي يدعو إليها وتستغل البعد الإنساني لممارسة الابتزاز السياسي".

وعبر المقداد عن "استعداد الدولة السورية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لمساعدة الأطفال الذين هم ضحايا ممارسات التنظيمات الإرهابية في سوريا والدول الداعمة لها في أوروبا الغربية".

المصدر: سانا