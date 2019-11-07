"الجبهة الديمقراطية" تدين منع "حماس" إحياء ذكرى وفاة ياسر عرفات

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، و"بشدة" منع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، إحياء الذكرى الخامسة عشرة لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

واعتبرت الجبهة في بيان، أن "هذا الإجراء المرفوض يعد تعديا على الحريات العامة والديمقراطية وحق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني".

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ودعت الجبهة حركة "حماس" للتراجع عن تلك الخطوة التي من شأنها "تعكير الأجواء والمناخات الإيجابية التي سادت أثناء قدوم وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة"، مطالبة بالسماح بإحياء "هذه الفعالية الوطنية وإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات وخطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وتحل في 11 نوفمبر الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، والذي لا تزال وفاته محل جدل وقضية يكتنفها الغموض.

المصدر: RT