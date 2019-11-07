رئيس الحكومة التونسية يزور الجزائر ويشيد بالتنسيق الأمني بين البلدين

استقبل الرئيس الجزائري، عبد القادر بن صالح، رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.

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وأكد الشاهد أن زيارته إلى الجزائر جاءت "بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد الذي كلفني بتبليغ رسالة صداقة وأخوة ومودة للشعب الجزائري وللقيادة الجزائرية"، واصفا اللقاء الذي جمعه ببن صالح بـ "الهام جدا، خاصة في الفترة التي يعيشها البلدان".

وأضاف أن هذا اللقاء سمح بالتأكيد بـ "ضرورة مواصلة العمل المشترك ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين"، لافتا إلى أن "التنسيق مستمر بصفة شبه يومية بين القوات الأمنية العسكرية في تونس والجزائر".

كما نوه بـ "التنسيق في الجانب الاقتصادي الذي هدف للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وكذا الثقافية بين البلدين إلى آفاق أخرى"، معربا عن "تفاؤله" بتطور العلاقات الثنائية في المستقبل.

وأعلن الشاهد أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، سيزور الجزائر "في الأسابيع القليلة القادمة"، مشيرا إلى أنه سلم لبن صالح "رسالة من رئيس الجمهورية التونسية يؤكد فيها على أهمية العلاقات التونسية-الجزائرية الاستراتيجية والراسخة في التاريخ".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية