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تونس.. إيقاف 12 سوريا بعد عبورهم الحدود مع الجزائر خلسة

أخبار العالم العربي

تونس.. إيقاف 12 سوريا بعد عبورهم الحدود مع الجزائر خلسة
صورة أرشيفية من تونس
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 12 مهاجرا سوريا غير شرعي اجتازوا الحدود البرية مع الجزائر خلسة.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس السبت، أن المهاجرين السوريين غير الشرعيين جرى إيقافهم في ولاية القصرين، بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية في اتجاه الحدود التونسية.

وبحسب البيان: "تم الاحتفاظ بهم لمواصلة التحريات معهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".

ويتواجد بعض اللاجئين السوريين في تونس منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، لكن أعدادهم غير معروفة بشكل دقيق.

المصدر: RT

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