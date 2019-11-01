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البحرية الليبية تنقذ 200 مهاجر قبالة سواحل البلاد

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البحرية الليبية تنقذ 200 مهاجر قبالة سواحل البلاد
مكتب الإعلام والثقافة البحرية، القوات البحرية الليبية
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أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي، قبالة سواحل البلاد.

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وقالت البحرية في بيان يوم الخميس، نشر على موقعها في "فيسبوك": إن عملية الإنقاذ تمت بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة".

وأشارت البحرية إلى أنها تمكنت خلال العملية من إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي، بينهم 7 نساء و3 أطفال، كانوا على متن مركبين خشبيين.

ولفتت أن العملية الأولى تمت على بعد حوالي 80 ميلا شمال غرب منطقة بوكمّاش الحدودية، فيما جرت الأخرى شمال شرق مليتة بمدينة الزاوية.

وأضاف بيان البحرية أن المهاجرين من جنسيات إفريقية عدة، بينها مصرية ومغربية وتونسية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة، مركز إيواء جنزور.

ولم يحدد البيان وجهة المهاجرين، أو النقطة التي انطلقوا منها.

المصدر: مكتب إعلام القوات البحرية الليبية

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