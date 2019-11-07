 
مباشر

"موجهة ضد تركيا".. الجيش المصري ينفذ عملية إنزال بحري غير مسبوقة (صور)

أخبار العالم العربي

عملية الإنزال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mofo

نفذت قوات الجيش المصري عملية إنزال بحري غير مسبوقة باستخدام حاملة المروحيات "ميسترال"، في التدريب البحري المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا-9".

عملية الإنزال
إقرأ المزيد
بعد إطلاق مناورات عسكرية واسعة.. مصر واليونان وقبرص تشن
بعد إطلاق مناورات عسكرية واسعة.. مصر واليونان وقبرص تشن "هجوما" مشتركا على تركيا

وأظهرت الصور قيام قوات الجيش المصري بعملية الإنزال البحري في المناورات الموجهة ضد تركيا في البحر المتوسط، حيث يشتعل الصراع على الغاز في شرق المتوسط.

كما أوضحت الصور قيام القوات المشاركة في المناورات باستخدام طائرات الهليكوبتر لدعم عملية الإنزال عبر سفن "ميسترال".

عملية الإنزال البحري

وكان وزراء الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، واليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، والقبرصي، سافاس أنغيليديس، قد عقدوا اليوم الثلاثاء، محادثات ثلاثية في أثينا، وقعوا خلالها وثيقة مشتركة تدين، حسبما نقلته وزارة الدفاع المصرية، "عدوان" تركيا في المياه الاقتصادية القبرصية و"العدوان" على أراضي سوريا، تزامنا مع انطلاق المناورات العسكرية "ميدوزا-9".

المناورات

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف أصبح الأردن الأول عربيا بمعدلات الطلاق؟