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تقرير أممي: القصف الدموي لمركز تاجوراء في ليبيا نفذته طائرة أجنبية

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تقرير أممي: القصف الدموي لمركز تاجوراء في ليبيا نفذته طائرة أجنبية
Reuters Ismail Zitouny
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خلص محققون أمميون إلى أن القصف الدموي لمركز تاجوراء للمهاجرين في ليبيا يوليو الماضي، نفذ بطائرة حربية تابعة لدولة أجنبية تدعم قوات "الجيش الوطني الليبي".

وجاء هذا الاستنتاج في تقرير عرضته لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على المجلس، يضم نتائج تحقيقها في الحادث الذي أودى بأرواح 53 شخصا من نزلاء المركز.

وأشار التقرير إلى أن عددا لا يعرف من المقاتلات من طراز "ميراج 2000-9" فرنسية الصنع كانت تقلع من قاعدتي الخادم والجفرة في ليبيا بالتزامن مع استهداف المركز.

وتابع التقرير أنه من المرجح أن القصف نفذ بواسطة صواريخ موجهة عالية الدقة من قبل مقاتلة تملكها وتشغلها دولة عضو في الأمم المتحدة تقدم دعما مباشرا لقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وامتنع التقرير عن إلقاء اللوم على أي دولة محددة، مؤكدا أن المحققين لا يزالون يجمعون الأدلة.

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المصدر: غارديان + بي بي سي

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