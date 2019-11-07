تظاهر مئات الكويتيين مساء الأربعاء أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات، مطالبين بالإصلاح.

إقرأ المزيد

واستجاب المتظاهرون لدعوة أطلقها النائب السابق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية وافقت السلطات على تنظيمها، تحت شعار "بس مصخت".

وقال الملا للصحافيين إن هذه الوقفة "رسالة شعبية وتعبير عن استياء الشعب من حالة الفساد وتجاوز الدستور وفقدان الأمل" .

وأضاف: "أعتقد أن العنوان الأكبر لهذا التجمع هو رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وردد متظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، منها: "ارحل ارحل يا مرزوق .. الشعب الكويتي ما يبيك".

وقال المتظاهر أحمد الدويهي: "نريد أن تتوقف الحكومة عن سرقة المال العام... سلبوا أحلامنا وتطلعاتنا".

من جهته قال الناشط الحقوقي والمحامي محمد الحميدي إن خروج الكويتيين يهدف إلى "إيصال رسالة لمجلس الأمة والحكومة مفادها رفض الفساد الممنهج".

وتابع: "التجمع لا يقوده أي تيار سياسي وإنما الشعب الذي جاء ليعبر عن مشاكله في السكن والصحة والتعليم ويندد باستيلاء البعض على المال العام وبيع الشركات الحكومية".

وأشار المتظاهرون إلى مطالب اجتماعية وقال أحمد الضويحي: "نطالب الحكومة بوقف سرقة المال العام".

ورفعت متظاهرات صور المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر 2011، عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح لمطالبته بالاستقالة على خلفية شبهات بالفساد، فيما رفع متظاهرون آخرون لافتات مؤيدة لحل قضية البدون.

المصدر: "أ ف ب"