 
مباشر
عاجل
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن رسميا بدء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو

بالفيديو.. لحظة الاعتداء على سياح في مدينة جرش الأردينة

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة الاعتداء على سياح في مدينة جرش الأردينة
Reuters / Muhammad Hamed
نقل المصابين في هجوم جرش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mo9h

نشرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو وثقت لحظة إقدام رجل على طعن 4 سياح ورجل أمن ومرشد سياحي وسائق حافلة، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن.

كما تداول ناشطون لقطات فيديو جديدة تظهر لحظة الاعتداء على السياح في جرش، والتي تسببت في إصابة 8 أشخاص.

ويظهر الفيديو الجاني وهو يجري هاربا قبل أن يوجه طعنة خاطفة لأحد السياح خلال ركضه.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد قال إن من بين المصابين سياحا يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة سويسرية.

هذا وأكدت قوات الأمن اعتقال المتهم على الفور وأن التحقيقات معه مستمرة.

ووفقا لمصدر أمني فإن الجاني من سكان مخيم جرش، ويبلغ من العمر 22 عاما، وكان يتواجد بشكل شبه يومي في المدينة الأثرية، ويعمل في بيع الماء هناك.

المصدر: وسائل إعلام أردينة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات معدلة مبهرة في معرض بالولايات المتحدة