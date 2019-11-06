بالفيديو.. لحظة الاعتداء على سياح في مدينة جرش الأردينة

نشرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو وثقت لحظة إقدام رجل على طعن 4 سياح ورجل أمن ومرشد سياحي وسائق حافلة، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن.

كما تداول ناشطون لقطات فيديو جديدة تظهر لحظة الاعتداء على السياح في جرش، والتي تسببت في إصابة 8 أشخاص.

ويظهر الفيديو الجاني وهو يجري هاربا قبل أن يوجه طعنة خاطفة لأحد السياح خلال ركضه.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد قال إن من بين المصابين سياحا يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة سويسرية.

هذا وأكدت قوات الأمن اعتقال المتهم على الفور وأن التحقيقات معه مستمرة.

ووفقا لمصدر أمني فإن الجاني من سكان مخيم جرش، ويبلغ من العمر 22 عاما، وكان يتواجد بشكل شبه يومي في المدينة الأثرية، ويعمل في بيع الماء هناك.

مصطفى محمود سلمي أبو طعيمه منفذ عملية الطعن في #جرش والتي أسفرت عن إصابة 8 سياح ومواطنين أردنيين بإصابات حرجة ومتوسطة وهو من مواليد ١٩٩٧ pic.twitter.com/h3w3X0wouV — خبرني Khaberni (@khaberni) 6 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام أردينة