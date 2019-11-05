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سماع دوي انفجار في بغداد

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سماع دوي انفجار في بغداد
Reuters AHMED JADALLAH
دخان يتصاعد من جسر الجمهورية في بغداد خلال احتجاجات يوم 4 نومفبر 2019
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أفادت مصادر محلية وأمنية بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، تزامنا مع استمرار المظاهرات المناهضة للسلطات في المدينة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الشرطة أن الانفجار نجم عن قنبلة صوتية ووقع على جسر جرت فيه مظاهرات حاشدة يوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وتشهد عاصمة العراق والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر 250 شخصا وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وخرج آلاف المحتجين العراقيين، الاثنين، إلى شوارع بغداد ومدن عراقية أخرى، خاصة كربلاء، لمواصلة الاحتجاجات رغم دعوة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، للتهدئة، وقوله إن المظاهرات حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الـ3 لمراجعة مواقفها.

المصدر: رويترز + وكالات

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