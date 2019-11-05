وقعت مصر والأردن و"هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي"، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لربط منظومات الكهرباء بها.

ووقع المذكرة عن مصر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وعن الأردن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة، هالة الزواتي، وعن "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي"، رئيس مجلس إدارتها، الشيخ نواف آل خليفة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 13 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، كمال علي، على أهمية المذكرة "للدفع قدما بمشروعات الربط الكهربائي بين هذه الأطراف العربية".

وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائي الحالية بين كل من مصر والسعودية ومصر والسودان، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي الخليجي والربط الكهربائي المغاربي وغيرها، "كلها تصب في تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي وتحقيق التنمية".

ولفت إلى أن الأوضاع تسير "بشكل فاعل" فيما يخص الإطار التشريعي للربط الكهربائي العربي وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

قام بالتوقيع على المذكرة،

من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي سعادة م. الشيخ نواف آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي،

ومن الجانب المصري معالي د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،

ومن الجانب الأردني معالي م. هالة زواتي وزير الطاقة والثروة المعدنية، pic.twitter.com/A4cFY2QJUr — GCCIA (@gccia) 5 ноября 2019 г.

المصدر: وكالات