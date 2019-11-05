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السيسي: تطوير سيناء أمن قومي

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السيسي: تطوير سيناء أمن قومي
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحلول الحقيقة لبناء دولة أمر ليس بسيطا، مؤكدا أن مصر خلال الخمس سنوات الماضية ضخت استثمارات هائلة في سيناء.

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وأشار الرئيس المصري إلى أن "تطوير سيناء قضية أمن قومي"، مؤكدا أن مصر دولة منظمة لبناء المدن الجديدة، و"يجب على الجميع أن يعلم أن الدولة لديها أجهزة تخطط لها للبناء، لذلك لابد من إعطاء الفرصة من أجل البناء والتنمية".

وتابع السيسي أن "الاستقرار والأمن والنوايا الطيبة يتم ترجمتها لخطوات عملية وتنفيذية ملموسة"، لافتا إلى أن "الحلول الحقيقية لبناء دولة أمر ليس ببسيط"، مرددا : "هنفذ خطط التنمية وأكتر منها 10 مرات".

المصدر: وكالات

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