 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الجيش اللبناني أوقف عددا من المحتجين خلال عملية فتح الطرقات

محامو مصر يعلنون تضامنهم مع قضاة الجزائر

أخبار العالم العربي

محامو مصر يعلنون تضامنهم مع قضاة الجزائر
Reuters RAMZI BOUDINA
احتجاجات قضاة الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnup

أعلنت نقابة المحامين في مصر عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له القضاة الجزائريين عندما اقتحمت قوات الشرطة مجلس القضاء بولاية وهران وفتحت المكاتب بالقوة ودخلت في صدامات مع القضاة.

إقرأ المزيد
الجزائر.. مواجهات بين قوات الأمن وقضاة مضربين (فيديو)
الجزائر.. مواجهات بين قوات الأمن وقضاة مضربين (فيديو)

واعتبرت النقابة المصرية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة خطيرة، وأنها وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الجزائر، وهو ما يؤثر حتما على العملية الانتخابية المرتقبة في البلاد.

وأكدت نقابة المحامين المصرية، تضامنها مع قضاة الجزائر في موقفهم ومطالبهم الاجتماعية العادلة، داعية إلى منحهم الاستقلال الكامل في أداء عملهم وعدم التدخل في شؤونهم.

ودعت النقابة إلى إعادة النظر في قرارات النقل التي شملت أكثر من ثلاثة آلاف قاض من دون أسباب وجيه، كما رفضت تهديدات وزارة العدل بمعاقبة القضاة المضربين عن العمل بالمحاكم، داعية إلى وقف مثل هذه الانتهاكات وعودة التعامل مع القضاة بما يليق بجلال مناصبهم وقدسية عملهم.

وكانت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك في الجزائر اقتحمت يوم الأحد الماضي مجلس قضاء مدينة وهران، من أجل إخراج قضاة رفضوا قرار تغيير مكان عملهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا