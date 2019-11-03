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الجزائر.. مواجهات بين قوات الأمن وقضاة مضربين (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجزائر.. مواجهات بين قوات الأمن وقضاة مضربين (فيديو)
Reuters CK/ELO
قضاة جزائريون
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقاطع فيديو تظهر اقتحام قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك لمجلس قضاء مدينة وهران، من أجل إخراج قضاة رفضوا قرار تغيير مكان عملهم.

وأشارت مواقع جزائرية إلى أن القضاة تعرضوا للتعنيف من قبل القوات الأمنية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية بهدف منع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد.

وتظهر المقاطع المتداولة مناوشات بين الطرفين، مع تعالي صيحات الاستنكار الصادرة عن القضاة الذين رددوا شعارات تدعو إلى "عدالة حرة ومستقلة".

من جهته، أفاد مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جرير، بأنه لا يمكن اعتبار ما يقوم به القضاة إضرابا، بل "تمردا وعصيانا".

وكان وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، كشف في 24 أكتوبر المنصرم عن حركة تغيير غير مسبوقة في سلك القضاء، طالت 2998 قاضيا من أصل 6 آلاف، ما دفع رؤساء المحاكم لبدء إضراب مستمر منذ 27 أكتوبر.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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