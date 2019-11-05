الحكومة العراقية تعيد خدمة الإنترنت بعد قطعها بشكل كامل

أعادت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، خدمة الإنترنت بشكل كامل إلى عموم البلاد بعد تسع ساعات تقريباً على قطعها.

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وقال مراسل RT في بغداد إن "الحكومة رفعت الحظر عن خدمة الإنترنت، لكنها أبقت الحظر على تطبيقات الفيس بوك وتويتر وواتساب وتليغرم وإنستغرام".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق بانقطاع الإنترنت في العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن البلاد، وجاء خبر قطع الإنترنت وسط تصاعد موجة الاحتجاجات في العراق، وبعد ورود تقارير عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، أمس الاثنين، جراء إطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية.

وتشهد عاصمة العراق والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

المصدر: RT