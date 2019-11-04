مراسلنا: قطع الإنترنت في بغداد وعدد من المدن العراقية
Reuters Thaier Al-Sudani
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أفاد مراسلنا في العراق بانقطاع الإنترنت في العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن البلاد.
وجاء خبر قطع الإنترنت وسط تصاعد موجة الاحتجاجات في العراق، وبعد ورود تقارير عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، يوم الاثنين، جراء إطلاق نار على محتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية.
وتشهد عاصمة العراق والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.
المصدر: RT
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