أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بحثا خلاله قضية سد النهضة.

وقال السيسي، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "سعدت كثيرا بمكالمتي اليوم مع الرئيس ترامب، والتي تناولنا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف السيسي: "وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة".

وتابع الرئيس المصري: "أؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".

... على الجهود التى يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، وأؤكد على ثقتى الكاملة فى هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 4 ноября 2019 г.

وذكر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية وجهت دعوة لعقد اجتماع في 6 نوفمبر القادم بين مصر وإثيوبيا والسودان بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة للتباحث حول كسر الجمود في المفاوضات حول سد النهضة.

من جانبه، أعرب البيت الأبيض، في بيان، عن دعم الولايات المتحدة للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير، قائلا إن جميع دول وادي النيل لها الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار.

المصدر: RT