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واشنطن تستضيف محادثات حول سد النهضة

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واشنطن تستضيف محادثات حول سد النهضة
AFP
زير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في القاهرة
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده ستشارك في محادثات ستجرى في واشنطن حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، سيحضرها ممثلون عن إثيوبيا والسودان.

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وقال في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس في القاهرة إن مصر والسودان وإثيوبيا ستعقد "لقاء في الولايات المتحدة في 6 نوفمبر المقبل في وجود ممثلي الإدارة الأمريكية".

وأضاف أن اللقاء سيجرى "للتباحث حول كسر الجمود في إطار المفاوضات الجارية حول سد النهضة".

وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار حيوي لتوليد الطاقة التي تفتقر إليها البلاد.

لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90% من الإمدادات المائية لمصر.

والخميس التقى الرئيس المصري رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش قمة روسيا إفريقيا التي عقدت في مدينة سوتشي، وبحثا مشروع السد.

المصدر: "أ ف ب"

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