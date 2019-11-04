تركيا: نخطط لتنفيذ الدورية المشتركة الثانية مع روسيا شمال شرق سوريا غدا

ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تركيا وروسيا تخططان لتنفيذ الدورية العسكرية المشتركة الثانية بين الطرفين شمال شرق سوريا يوم غد الثلاثاء.

وقال قالن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في أنقرة: "نفذت مؤخرا، بموجب الاتفاق المبرم في سوتشي يوم 22 أكتوبر، الدورية الأولى شرقي تل أبيض، ولم يتم خلالها رصد أي عناصر من وحدات حماية الشعب\ حزب الاتحاد الديمقراطي".

وأضاف قالن أن "الدورية الثانية من المخطط تنفيذها يوم غد"، لافتا إلى أن السلطات التركية في اتصال مع الجانب الروسي حول هذا الموضوع، فيما أشار إلى أن تركيا "في حالة تأهب لأن الإرهابيين لن يتخلوا عن أهدافهم".

من جهة أخرى، أكد المسؤول التركي أن بلاده تواصل مباحثاتها مع روسيا وإيران للحفاظ على الوضع الحالي في إدلب ومنع أي أزمة إنسانية في هذه المنطقة.

وأعلنت روسيا وتركيا، يوم 1 نوفمبر، عن استكمال ناجح لأول دورية مشتركة بين الطرفين، شاركت فيها وحدات من الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التركية في شمال شرق سوريا قرب منطقة عملية "نبع السلام" للجيش التركي.

وانطلقت الدورية الساعة 12:00 من ظهر اليوم في معبر الدرباسية بمحافظة الحسكة، وقطعت مسارا طوله 110 كيلومترات لتعود إلى مكان الانطلاق، واستمرت 4 ساعات.

وجرت الدورية بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي يوم 22 أكتوبر، لتسوية التوتر شمال شرق سوريا على خلفية عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال شرق سوريا يوم 9 أكتوبر ضد المسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات