الدفاع الروسية: استكمال ناجح لأول دوريتنا المشتركة مع تركيا شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استكمال ناجح لأول دورية مشتركة لروسيا وتركيا في شمال شرق سوريا، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين يوم 22 أكتوبر.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الجمعة، إن الدورية، التي قامت بها الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التركية، "نفذت مهماتها بنجاح".

وأوضح البيان أن "الدورية قطعت مسارا على طول 110 كيلومترات في الاتجاه الغربي من معبر الدرباسية الجمركي على عمق 6 كيلومترات من الحدود السورية التركية لتعود إلى مكان انطلاقها عبر المسار نفسه".

وأضافت الوزارة أن الآليات العسكرية المشاركة في الدوريات هي عربات مصفحة روسية من نوع "تيغر" و"تيفون"، ومدرعات تركية من نوع "كيبري".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الدورية استمرت 4 ساعات بشكل عام، مبينة أنها تفقدت في طريقها الأوضاع في عدة بلدات كبيرة.

ولفتت الوزارة إلى أن الدورية نفذت بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي يوم 22 أكتوبر، لتسوية التوتر شمال شرق سوريا على خلفية عملية "نبع السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا شمال شرق سوريا ضد المسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية.

كما أكدت وزارة الدفاع التركية استكمال الدورية البرية الأولى بين الطرفين، شرق منطقة عملية "نبع السلام"، مبينة أنها نفذت بواسطة 8 مدرعات وطائرة بدون طيار.

بينما أفادت مصادرة عسكرية لوكالة "الأناضول" التركية بأن الدورية جرت في منطقة بين 40 كيلومترا شرق رأس العين و30 كيلومترا غرب القامشلي.

المصدر: RT + وكالات