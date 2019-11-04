ليبيا.. قوات "الوفاق" تعلن استعادة سيطرتها على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا استعادة سيطرتها على معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس، نتيجة عملياتها ضد قوات "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي الحكومي، العقيد محمد قنونو، في بيان نشر على موقع عملية "بركان الغضب"، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش شنت هجوما على "تمركزات يليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر في محور النهر وألحقت بهم خسائر فادحة".

وتابع البيان أن تقدم القوات الحكومية مكنها من استعادة السيطرة على معسكر اليرموك، ومناطق أخرى عدة بضواحي العاصمة طرابلس.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن أسر ثلاثة من عناصر قوات حفتر وسيطرة القوات الحكومية على آليات مسلحة تتبع "للمليشيات الهاربة".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني.

وتشهد ليبيا، منذ الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي، في العام 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يدور حاليا بين حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) وقوات خليفة حفتر (المدعوم سياسيا من البرلمان المنعقد في مدينة طبرق).

المصدر: RT