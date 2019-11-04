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المتحدث العسكري باسم عبد المهدي لـRT: جسر الجمهورية معرض للانهيار

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المتحدث العسكري باسم عبد المهدي لـRT: جسر الجمهورية معرض للانهيار
جسر الجمهورية
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كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن، عبد الكريم خلف، عن احتمالية تعرض جسر الجمهورية وسط بغداد، الذي يفصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية، للانهيار.

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وقال عبد الكريم اليوم الاثنين لـRT : "الجسر الذي تقف على طرفيه القوات الأمنية والمتظاهرين لم يعد آمنا، فبحسب المهندسين الخبراء الذين كشفوا عليه أمس، قالوا إن الجسر معرض للانهيار بسبب حرق المخدات (الوسائد) البلاستيكية".

وأضاف: "هناك من تعمد حرق هذه المخدات البلاستيكية، ولدينا صور كاملة بذلك"، مبيناً أن "هناك هزة في الجسر تُنذر بوضع خطر".

المصدر: RT

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