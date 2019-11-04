المتحدث العسكري باسم عبد المهدي لـRT: جسر الجمهورية معرض للانهيار

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن، عبد الكريم خلف، عن احتمالية تعرض جسر الجمهورية وسط بغداد، الذي يفصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية، للانهيار.

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وقال عبد الكريم اليوم الاثنين لـRT : "الجسر الذي تقف على طرفيه القوات الأمنية والمتظاهرين لم يعد آمنا، فبحسب المهندسين الخبراء الذين كشفوا عليه أمس، قالوا إن الجسر معرض للانهيار بسبب حرق المخدات (الوسائد) البلاستيكية".

وأضاف: "هناك من تعمد حرق هذه المخدات البلاستيكية، ولدينا صور كاملة بذلك"، مبيناً أن "هناك هزة في الجسر تُنذر بوضع خطر".



المصدر: RT