مراسلنا: محتجون يقطعون عدداً من شوارع العاصمة بغداد

أفاد مراسلنا في بغداد، اليوم الاثنين، بقيام عدد من المحتجين بقطع عدد من شوارع العاصمة العراقية استمراراً للعصيان المدني الذي أعلنوه.

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وقال إن "الشوارع الرئيسية لمناطق الشعب، الزعفرانية، ساحة مظفر، منطقة العبيدي، جزء من طريق شرق القناة، ومنطقة الأمين وساحة الحمزة في مدينة الصدر، قطعت جميعها".

وأضاف أن "منطقة الشعلة في جانب الكرخ قُطعت أيضاً وألقت مجموعة من المتظاهرين أنفسهم على الأرض لمنع مرور أي سيارة مدنية أو عسكرية".

المصدر: RT