اشتباكات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين لفض الاعتصامات وفتح الطرقات

أفادت وسائل إعلامية بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذين قطعوا أوتوستراد البحصاص - بيروت، الاثنين، وسط إطلاق الجيش الرصاص المطاطي باتجاههم أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين.

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إلى ذلك ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المتظاهرين قطعوا أوتوستراد (القلمون - بيروت) بالشاحنات، كما أغلق المتظاهرون جسر الرينغ وطريقي الزوق وجل الديب شمال بيروت، وعدة طرقات في البقاع وعكار وصيدا​​​، رغم الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لقاطعي الطرق.

ودعا المتظاهرون جميع اللبنانيين إلى الإضراب العام اليوم الاثنين، وتعطيل الحركة في المرافق العامة والخاصة.

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد احتشدوا أمس الأحد في بيروت وطرابلس ومدن لبنانية أخرى، بعد دعوات للاعتصام تحت اسم "أحدُ الوحدة"، وتزامن ذلك مع تجمعات لمناصرين لـ"حزب التيار الوطني الحر"، شهدها محيط القصر الرئاسي في بعبدا دعما للرئيس ميشال عون.

المصدر: وكالات