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لبنان.. تظاهرات حاشدة في مدينتي طرابلس وصيدا (صور)

أخبار العالم العربي

لبنان.. تظاهرات حاشدة في مدينتي طرابلس وصيدا (صور)
Reuters GOT/mjb
تظاهرات طرابلس اليوم
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خرجت جموع غفيرة من اللبنانيين للتظاهر، اليوم السبت، في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا، وسط دعوات للتظاهر غدا في ساحة الشهداء تحت شعار "أحد الوحدة".

وأكدت وسائل إعلام لبنانية ارتفاع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع جزئي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان، فيما جابت مسيرة شوارع طرابلس على الرغم من تساقط الأمطار، انطلاقا من مناطق باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد.

لبنان.. تظاهرات حاشدة في مدينتي طرابلس وصيدا (صور)
Reuters GOT/mjb
تظاهرات طرابلس اليوم
لبنان.. تظاهرات حاشدة في مدينتي طرابلس وصيدا (صور)
Reuters GOT/mjb
تظاهرات طرابلس اليوم

وأفاد مراسلنا بأن أنصار "التيار الوطني الحر" يستعدون للتظاهر غدا على طريق القصر الجمهوري دعما لرئيس البلاد، ميشال عون.

لبنان.. تظاهرات حاشدة في مدينتي طرابلس وصيدا (صور)
Reuters GOT/mjb
تظاهرات طرابلس اليوم

وقالت صحيفة النهار إن بيانات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجمع تحت عناوين عدة، منها "أحد الضغط"، و"عدنا" و"أحد الوحدة"، من الشمال مرورا ببيروت والجنوب، من أجل "طلب وحيد هو حكومة مستقلة وقادرة".

لبنان.. تظاهرات حاشدة في مدينتي طرابلس وصيدا (صور)
Reuters GOT/mjb
تظاهرات طرابلس اليوم

وكان المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية أصدر في وقت سابق من اليوم بيانا ذكر فيه أن رئيس البلاد، ميشال عون، يجري الاتصالات اللازمة لتيسير عملية تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري.

المصدر: RT + وكالات

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