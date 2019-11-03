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ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات المسلحين في سوريا (فيديو)

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ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات المسلحين في سوريا (فيديو)
سانا
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ضبط الجيش السوري، يوم الأحد، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين في جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر في الجهات المختصة أن الأخيرة "ضبطت خلال استكمال تمشيط المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في المنطقة الجنوبية، مستودعا يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال ولوحات سيارات خليجية من مخلفات الإرهابيين".

وبين المصدر أن من الأسلحة والذخائر المضبوطة "رشاشات ثقيلة ومتوسطة من مختلف العيارات، وبنادق آلية وقناصات وقواذف آر بي جي وصواريخ كونكورس وفاغوت المضادة للدروع وقذائف مدفعية ودبابات وهاون وآر بي جي متنوعة وقنابل يدوية وغيرها".

المصدر: سانا

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